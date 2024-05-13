Malatya'da Sağanak Nedeniyle Su Birikintisi Oluştu
Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağışın etkisiyle araç yoğunluğu yaşanan bölgelerde polis ekipleri önlem aldı.
Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kentte öğleden sonra aralıklarla devam eden yağış daha sonra etkisini artırdı.
Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.
Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.