Malatya'da 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 silah ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 4 ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi.

Tespit edilen şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ile 13 kesici alet, 453 fişek ve 1 senet ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
