Malatya'da ramazan ayında günlük 5 bin kişiye iftar verilecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla günlük 5 bin kişiye iftar verecek. Belediye Başkanı Sami Er, iftar programlarının düğün salonlarında yapılacağını ve ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıracaklarını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde günlük 5 bin kişiye iftar verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, ramazanın rahmet ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, kenti bu manevi atmosfere hazırladıklarını söyledi.

Kent genelindeki düğün salonlarında iftar programları düzenleyeceklerini ifade eden Er, şunları kaydetti:

"İftar ve sahurlarımızı mümkün mertebe hemşerilerimizle birlikte yapacağız. Malatya'da günlük 5 bin kişiye iftar vereceğiz. İklim koşulları nedeniyle artık çadırlarda iftar düzenlemiyoruz. Kiraladığımız düğün salonlarında vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Evde yemek yapma imkanı olmayan, engelli ya da maddi durumu yetersiz 1000 kişinin evine de sıcak yemek ulaştıracağız."

Kernek Meydanı'nda kurulacak çayhanede teravih namazı sonrası vatandaşların soba başında çay içip sohbet edebileceğini belirten Er, Vefa Konağı'nda da iftar sonrası çay ikramında bulunulacağını aktardı.

Sami Er, ramazan boyunca konserler, çocuk etkinlikleri, şiir dinletileri ve söyleşiler planladıklarını ifade ederek, Topkapı Sarayı'nda bulunan mukaddes emanetlerden oluşan bir serginin Malatya'da açılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
