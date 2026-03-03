Haberler

Kale'de ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

Kale'de ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde öğrenciler ramazan ayı etkinliğinde buluştu. Etkinlik kapsamında mani ve ilahi okuma, yüz boyama, zeka oyunları ve Hacivat-Karagöz gösterileri yapıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde öğrenciler ramazan ayı etkinliğinde bir araya geldi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Melekbaba Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ramazan ayı etkinliği düzenlendi.

Bent ilk ve ortaokulunun bahçesinde ramazan sokağı ve köşesi oluşturan öğrenciler, mani ve ilahi okuyarak sınıfları dolaştı.

Gönüllü öğrenciler ise yüz boyama, zeka oyunları ve palyaço gösterisi sundu.

Okulun konferans salonunda ise Hacivat ile Karagöz gösterisi ile müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Bilal Timur
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

"Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi
Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

"Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası

Körfez'de kaos planı! MOSSAD ajanları gözaltında, suçlama hayli vahim