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Belediye Otobüsünde Rahatsızlanan Yolcu Hastaneye Yetiştirildi

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Malatya'da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu, hastaneye götürüldü.

Malatya'da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu, hastaneye götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) şoförü Salih Toy, kent merkezi ile Yakınkent hattında sefer yaparken araç içerisindeki bir yolcunun fenalaştığını fark etti.

Sürücü, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcuyu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

Şoförün yolcuyu hastaneye ulaştırması araç kameraları tarafından kaydedildi.

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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