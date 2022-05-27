Malatya'da polis ekipleri, bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi - Haberler

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Malatya'da polis ekipleri, bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da polis ekipleri, bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi

Malatya'da, bir kişinin 126 gram altınını bozdurup parayı telefon dolandırıcısının hesabına yatırmasına engel olan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'da, bir kişinin 126 gram altınını bozdurup parayı telefon dolandırıcısının hesabına yatırmasına engel olan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, telefonla H.K'yi arayarak kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, olayın çözülmesi için kendisine para verilmesi gerektiğini söyledi.

Durumdan haberdar olan H.K'nin yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi.

H.K'yi banka önünde durduran ekipler, mağdurun hesabındaki 126 gram altını bozdurarak parayı dolandırıcılara havale etmesini önledi.

Ekipler, telefon dolandırıcısının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Terör, Polis, Güncel, Haberler

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