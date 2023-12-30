Malatya'da PKK ve DEAŞ Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

MALATYA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKKKCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 11'i PKK, 3'ü DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)