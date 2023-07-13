Üye Girişi
Haberler

Malatya'da PKK/PYD-YPG üyesi 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Dilek Mahallesi'nde tespit edilen zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde terör örgütü PKK/PYD- Ypg üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi 2 zanlı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya YPG PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title