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Malatya'da park halindeki otomobil yandı

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Malatya'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

Malatya'da park halindeyken yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

Kent merkezinde bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki 34 NR 444 plakalı otomobil henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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