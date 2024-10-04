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Malatya'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobil Yaraladı

Malatya'da Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobil Yaraladı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, park halindeki kamyonetin yanında duran bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, park halindeki kamyonetinin yanında duran kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Y.K idaresindeki 10 AIA 395 plakalı otomobil, Malatya Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 44 ADK 178 plakalı kamyonetin yanında bulunan Y.T'ye çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Ağır yaralanan Y.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel

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