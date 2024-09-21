Malatya'da Pancarlı Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 44 FA 442 plakalı pancar yüklü kamyon, Malatya Havaalanı Bulvarı Özalper Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kara yolunda trafik akışının sağlanması için önlem aldı.