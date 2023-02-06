Malatya'da özel harekat polisleri, 5 kişiyi enkazdan çıkardı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Malatya kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi. Özel harekatçılar, bodrum kattan ses alınması üzerine önce yaşam üçgeni oluşturdu. Bir ailenin üstünde kalan beton bölümü balyozla kıran ekipler, 2'si çocuk 5 kişiyi tek tek boşluktan çıkartarak kurtardı. Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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