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Hekimhan'da trafik kazası: 2 yaralı

Hekimhan'da trafik kazası: 2 yaralı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EPJ 972 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun 80. kilometresinde, Mehmet B. yönetimindeki 44 NT 927 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mehmet B. ile Tülay B, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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