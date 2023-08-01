Malatya'da Otomobil Takla Attı, Genç Kız Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Malatya'da meydana gelen feci kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.
Kaza, 30 Temmuz Pazar 16.30 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Darıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen M.A.A. (24) idaresindeki 44 EV 251 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada M.A.A. ile Beyzanur Boztaş (24) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren yaralılardan Beyzanur Boztaş (24) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor. - MALATYA