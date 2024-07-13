Malatya'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.K. (61) yönetimindeki 44 AGH 299 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Aydınlar Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.K, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.