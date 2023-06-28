Malatya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya Hekimhan kara yolu Kocaözü Mahallesi yol ayrımında R.G. idaresindeki 44 BU 115 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri gönderildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.G. ve M.G. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel