Malatya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.