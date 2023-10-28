Malatya'da otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp karşı şeride geçti

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 21.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan D.Ö. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücünün panikleyen eşine ambulansta müdahalede bulunuldu.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.