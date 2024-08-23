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Malatya'da otomobil kazası: Bir kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı İnce Bilgili toprağa verildi. Sürücü Yahya Polat D. ise gözaltına alındı. Kazada başka bir otomobil daha çarptı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İnce Bilgili (63) toprağa verildi, sürücü Yahya Polat D. ise gözaltına alındı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Polat D. idaresindeki AD 407 LN yabancı plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Bilgili'ye karşı yönden gelen başka bir otomobil daha çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde İnce Bilgili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bilgili otopsi işlemlerinin ardından öğle namazının ardından toprağa verildi.

OTOMOBİL PARK HALİNDE BULUNDU

Soruşturmayı sürdüren polis ve jandarma ekipleri, Yahya Polat D.'nin otomobilini Malatya-Adıyaman kara yolunda park halinde buldu. Ekipler, otomobil sürücüsünün adresini tespit ederek, gözaltına aldı.

Bilgili'ye çarpan ikinci otomobilin tespit edilmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğanşehir Malatya Trafik Kazaları Güncel Haberler

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