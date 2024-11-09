Malatya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında İlyas Zeybek (37) hayatını kaybetti. Otomobili takla atan Zeybek, şarampole devrildikten sonra alev alan aracın metresle uzaklığındayken bulundu.
MALATYA'da takla atıp şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü İlyas Zeybek (37), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Zeybek'in kullandığı 41 DK 035 plakalı otomobil, trafiğe kapalı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrilerek alev aldı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, hurda haline gelen otomobilin metrelerce uzağında, dere içerisinde sürücü İlyas Zeybek'in cesedine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı İlyas Zeybek'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.