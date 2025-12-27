Haberler

Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 25 yaşındaki Berkan Uçkun hayatını kaybetti, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

R.S.Y. idaresindeki 34 EE 6951 plakalı otomobil, Malatya- Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda trambüs direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Berkan Uçkun (25) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
