Malatya'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile servis minibüsü çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde Ö.Ö'nün kullandığı 02 AV 383 plakalı otomobil ile A.H.Ş. idaresindeki 44 S 0781 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile F.A, E.A, Z.Ö. ile M.Ö. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.