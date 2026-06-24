Malatya'da kavşak kazası: 4 yaralı

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

N.P. idaresindeki 34 EJS 568 plakalı otomobil, Hekimhan ilçesi Askerlik Şubesi Kavşağı'nda, A.K. yönetimindeki 44 KF 545 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan C.K. ve Ö.P, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.