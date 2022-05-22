Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı - Haberler

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Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı

MALATYA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

MALATYA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. İzzet E. yönetimindeki 44 EH 216 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Ali A.'nın kullandığı 12 ADD 015 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler İzzet E., Mehmet Ali A. ile yanlarında bulunan Melek E., Ayşegül E., Engin Samed S., Cemile A. ve Beyhan A. yaralandı. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı araçlardan çıkarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Otomobil, Malatya, İtfaiye, Kaza, Güncel, Haberler

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