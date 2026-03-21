Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Malatya-Adıyaman kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya- Adıyaman kara yolunun Kayseri yol ayrımında 20 KK 969 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş