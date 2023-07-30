Malatya'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.A.A. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki B.B. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.