Malatya'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.A.A. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki B.B. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A.A. idaresindeki 44 EV 251 plakalı otomobil Malatya-Elazığ kara yolu Darıpınar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan B.B. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel