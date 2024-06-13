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Malatya'da otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Şirin Tünk yönetimindeki 16 JGY 76 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi mevkisinde bariyere saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Türkan Tünk (53) helikopter ambulansla Malatya'ya sevk edilirken, sürücü ve araçta bulunan Zabit Doğanalp, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç, bariyerden çıkarıldıktan sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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