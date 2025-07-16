Malatya'da Otobüs ve Minibüs Çarpışması: 5 Yaralı
Malatya'nın Şifa Mahallesi'nde halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki 44 HA 0050 plakalı halk otobüsü, Şifa Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde, E.G. yönetimindeki 44 J 6062 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.G. ile otobüsteki yolculardan Y.K, H.K, C.O. ve O.Ş. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel