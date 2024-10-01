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Malatya'da Otobüs-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Otobüs-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Malatya-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Kazada 71 yaşındaki traktör sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı.

Malatya'da yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

C.Ö. yönetimindeki 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü ile İhsan İriağaç (71) idaresindeki 44 AC 822 plakalı traktör, Malatya- Kayseri kara yolunun cezaevi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İhsan İriağaç ve M.B.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü İriağaç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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