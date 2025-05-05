Malatya'da Ortaokullar Arası Matematik Yarışması Yapıldı

Malatya'da Ortaokullar Arası Matematik Yarışması Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen 'Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması'na 135 öğrenci katıldı. Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Malatya'da 135 öğrencinin katıldığı "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi.

Fethi Gemuhluoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya, 5 ilçe, 35 okul ve 135 öğrenci katıldı.

5 okulun finale kaldığı yarışmada, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atilla Sekendiz katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.