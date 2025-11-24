Haberler

Malatya'da Ortaokul Öğrencisi Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Sude Demirci, teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Olayın ardından Vali Seddar Yavuz'dan başsağlığı mesajı geldi.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir ortaokul öğrencisi teneffüste kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan Kemal Özalper Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Sude Demirci (12) teneffüste rahatsızlandı.

Haber vermesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Sude Demirci'nin hastanede kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sude Demirci'nin tenefüste kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Sude kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
