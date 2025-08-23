Malatya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için 8 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangında 1 ev zarar gördü.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
İlçeye bağlı Akkent Mahallesi'nde orman yangını çıkması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen yangında 1 ev zarar gördü.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel