Malatya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Malatya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için 8 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangında 1 ev zarar gördü.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Akkent Mahallesi'nde orman yangını çıkması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen yangında 1 ev zarar gördü.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Barış Alper Yılmaz kadro dışı mı kaldı? Resmi açıklama geldi

Kadro dışı mı kaldı? Barış için resmi açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da 'diplomatik deprem' yarattı

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da deprem etkisi yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.