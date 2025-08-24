Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 17 saat sürdü, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel