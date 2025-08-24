Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 17 saat sürdü, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Milli yıldız 90+3'te 3 puanı getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.