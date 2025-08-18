Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve diğer ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, DSİ, Kızılay, UMKE, jandarma, polis ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede 3 helikopter, itfaiye ve kamu kurumlarına ait 19 araç, 58 personel ve 30 vatandaş ile yaklaşık 8 saat müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bölgede çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Vali Yavuz, "Ekipler cansiperane yangına müdahale etti ve ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar

İki ülke arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.