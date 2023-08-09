Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı ancak itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.