Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı ancak itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilyurt ilçesi İkizce mevkiinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların şehir merkezinden görüldüğü yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA