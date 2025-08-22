Malatya'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
