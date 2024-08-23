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Malatya'da Orman Yangını Çıktı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İlçenin Gündeğer Mahallesi yakınlarında arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 itfaiye ve 34 personel sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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