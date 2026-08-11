Pütürge'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi dağlık alanda öğlen saatlerinde başlayan örtü ve orman yangını Orman Genel Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Pütürge ve Doğanyol Belediyesi'ne bağlı ekipler ile havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının yaklaşık 7 saat sürdüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı