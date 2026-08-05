Malatya Pütürge'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yediyol Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Yangına 25 personel, 6 araç, 3 iş makinesi ve 35 tonluk tanker ile müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı