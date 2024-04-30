Malatya'da okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da okul çevresinde alkol ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yaptı.

Bu kapsamda Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu çevresinde seyyar olarak açık alkol ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 yaşı küçük şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda suç unsuru malzemelerle yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.