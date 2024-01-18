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Malatya'da öğretmenler velileri ziyaret etti

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Malatya'nın Kale ilçesinde Tahsin Başdemir Ortaokulu tarafından yürütülen 'Veli Öğrenci İç İçe Projesi' kapsamında öğretmenler ve okul idarecileri, Bahri (Erenli), Düzyol ve Meydancık mahallelerindeki velilere ziyaret gerçekleştirdi.

Malatya'nın Kale ilçesinde "Veli Öğrenci İç İçe Projesi" kapsamında öğretmenler velileri ziyaret edildi.

Tahsin Başdemir Ortaokulu tarafından yürütülen "Veli Öğrenci İç İçe Projesi" kapsamında öğretmenler ve okul idarecileri tarafından Bahri (Erenli), Düzyol ve Meydancık mahallelerindeki velilere ziyaret gerçekleştirildi.

Tahsin Başdemir Ortaokul Müdürü Eyüp Kav, AA muhabirine, öğrencilerin yaşam alanlarını ziyaret edip ders çalışma alanlarını bire bir görüp ona göre tedbirler aldıklarını söyledi.

Okul ile velinin iletişimi artırarak sosyal ve kültürel anlamda daha güzel etkinliklerin yapılması açısından bu tür etkinliklerin verimli olacağını belirten Kav, velilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Meydancık Malatya Erenli Eğitim Güncel Haberler

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