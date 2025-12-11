Malatya'da öğrenciler tarafından yerli malı haftası kutlandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde öğrenciler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yöresel eşyalar sergilendi.

Orduzu-Elmasuyu Ortaokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Meryem Yılmaz öncülüğünde, 1980'li yıllara ait çeyiz eşyaları, tüplü televizyon, beşik, eş işlemeli perde gibi ürünlerin yer aldığı müze oluşturdu.

Öğrenciler, müzeyi ziyaret edenlere de yöresel lezzetlerden ikram etti.

Okul Müdürü Mahmut Karaca, AA muhabirine, etkinliğin hem yerli malı bilincini hem de kültürel mirası yaşatmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin eski eşyaları görme fırsatını yakaladığını aktaran Karaca, "Velilerimiz evlerinden eski eşyaları getirdi, öğrencilerimiz bunları görerek geçmişle tanıştı." dedi.

Sınıf öğretmeni Meryem Yılmaz da öğrencilerin doyasıya eğlendiğini belirtti.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Defne Yavuz ise eski eşyaları ilk kez gördüğünü ifade etti.

Öğrencilerden Sare Zümra Tatu da eski eşyaları gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.