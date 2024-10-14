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Malatya'da Nitelikli Yağma Operasyonu: 3 Tutuklama

Malatya'da Nitelikli Yağma Operasyonu: 3 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen operasyonda nitelikli yağma suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Malatya'da nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte farklı tarihlerde meydana gelen nitelikli yağma olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 2 farklı müştekiye zorla 6 milyon lira değerinde çek/senet imzalatan zanlıların M.B, İ.D, E.A, F.T, K.K. ve D.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce 10 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B, İ.D, E.A. ve F.T. gözaltına alınırken, K.K. ve D.A'nın başka suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 çek/senet, 15 tarihi eser, 1 tabanca, tabancaya ait mühimmatlar ve 37 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, E.A. ve F.T. tutuklanırken, İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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