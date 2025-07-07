Malatya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Beyaz Akbaba Koruma Altına Alındı

Malatya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Beyaz Akbaba Koruma Altına Alındı
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Darende ilçesinde bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan beyaz akbaba, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Kuşun, iyileştikten sonra doğaya salınacağı bildirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yol kenarında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz akbaba tedavi edilmek üzere korumaya alındı.

Yazıköy Mahallesi'nde yol kenarında beyaz akbabayı hareketsiz gören İsmail Ateş isimli bir vatandaş, yaklaştığında kuşun canlı olduğunu fark etti.

Ateş, Doğa Koruma ve Milli Parkları arayarak destek istedi.

Ekipler, yaptıkları incelemede kuşun nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz akbaba olduğunu belirledi. Tedavi için merkeze götürülen kuşun, iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Ateş, AA muhabirine, kuşu yorgun halde bulduğunu ve uçamadığını belirterek, kuşun bir an önce iyileşmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
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