Malatya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçileri Görüntülendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, Sürgü Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda görüldü.

Bir süre gezinen ve otlanan dağ keçileri, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Dağ keçileri, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.