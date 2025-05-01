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Malatya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçileri Görüntülendi

Malatya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçileri Görüntülendi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, Sürgü Mahallesi kırsalında görüntülendi. Kayalık alanda otlanan keçiler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, Sürgü Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda görüldü.

Bir süre gezinen ve otlanan dağ keçileri, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Dağ keçileri, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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