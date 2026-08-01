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Malatya'da "NARKOALAN-3" uygulamasında 387 kişi sorgulandı

Malatya'da 'NARKOALAN-3' uygulamasında 387 kişi sorgulandı
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Malatya'da "NARKOALAN-3" uygulamasında 387 kişi sorgulandı.

Malatya'da "NARKOALAN-3" uygulamasında 387 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde huzur ve güven ortamının korunması, narkotik, asayiş ve trafik suçlarının engellenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yıl Kent Parkı çevresinde 25 ekip, 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 387 kişi ile 131 araç sorgulandı. Umuma açık 9 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde 14 sentetik ecza hap ve 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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