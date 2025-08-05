Malatya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Önder A. yaşamını yitirdi. Pikap ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kadılı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen pikap ile Önder A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Önder A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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