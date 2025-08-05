Malatya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kadılı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen pikap ile Önder A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Önder A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.