Malatya'da minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.E. (36) yönetimindeki 44 AEY 742 plakalı minibüs, Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir Sürgü mevkisinde Y.C. (28) idaresindeki 44 DV 301 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile E.C. (29), ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA