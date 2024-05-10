Üye Girişi
Haberler

Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs, otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Malatya'da minibüs, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

H.V. idaresindeki 44 ACY 482 plakalı minibüs, H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil, E.Y'nin kullandığı 44 AZ 606 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Battalgazi Malatya trafik Malatya Ulaşım Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title