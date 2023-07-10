Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kazada iki otomobil çarpışırken, ikinci kazada ise bir kamyonet takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.