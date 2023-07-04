Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza, Y.A. (31) yönetimindeki 35 VR 370 plakalı otomobilin Malatya-Adıyaman kara yolu Tavşantepe mevkisinde yol kenarındaki direğe çarparak devrilmesiyle gerçekleşti. Sürücü hafif yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kaza ise Malatya-Elazığ kara yolu Orduzu Tabiat Parkı çıkışında meydana geldi. R.A. (53) idaresindeki 44 AEM 541 plakalı traktörle A.S (23) yönetimindeki 06 DJZ 614 kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan C.T. (39) hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.